ПАСЕ призывает признать Россию "террористическим режимом"Комментарии
Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за резолюцию, которая призывает объявить Россию "террористическим режимом". 99 депутатов проголосовали "за", ещё один воздержался.
Президент Украины Владимир Зеленский, обратившийся к парламентариям до голосования, призвал ускорить создание спецтрибунала для расследования военных преступлений, совершенных российскими войсками.
Владимир Зеленский, президент Украины:
"Россия хочет использовать только язык террора, и это факт. Этот факт нужно признать на всех уровнях — политически, юридически, и на поле боя в Украине — поддержкой наших оборонных возможностей. Я благодарю вас за то, что ПАСЕ может стать первой международной организацией, которая признает Россию государством-террористом".
Страной поддерживающей терроризм Россию объявили сеймы Литвы и Латвии. Резолюция призывает сделать то же более чем 40 стран, входящих в Совет Европы.
Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам:
"Я полагаю, что теперь президент Путин не сможет утверждать, что Россия смогла каким-то образом освободить русскоязычное население Донбасса, что эти люди могут чувствовать себя сейчас в безопасности и что к России присоединилось большое количество пророссийски настроенных людей на юге Украины".
Россия с середины 90-х участвовала в работе Совета Европы, в том числе ПАСЕ, но в марте заявила о своём выходе из организации, и её исключение одобрили единогласно.