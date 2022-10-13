Конспиролог Алекс Джонс заплатит $965 млн за свою теорию заговора

Конспиролог Алекс Джонс заплатит $965 млн за свою теорию заговораКомментарии
Euronews
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Сторонника теории заговора Алекса Джонса обязали выплатить 965 миллионов долларов людям, пострадавшим от его ложного утверждения о том, что стрельба в начальной школе "Сэнди Хук" в Коннектикуте была постановкой.
В октябре 2012 года 20-летний Адам Питер Лэнза убил 27 человек, в том числе 20 детей, и позже застрелился сам.
Алекс Джонс годами утверждал, что случившееся было частью правительственного заговора.