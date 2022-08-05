Стрельба в Сэнди-Хук: конспиролог Алекс Джонс заплатит $4,1 млн штрафа

В Техасе суд присяжных обязал конспиролога Алекса Джонса выплатить более $4 млн родителям шестилетнего мальчика, погибшего в результате стрельбы в начальной школе Сэнди-Хук в штате Коннектикут.

В 2012-м году там погибли двадцать детей и шестеро преподавателей, но Алекс Джонс неоднократно называл трагедию постановкой и мистификацией, организованной американским правительством для того, чтобы лишить граждан права на владение оружием. Родителей погибших детей конспиролог считал "актерами".

Во время судебного процесса Алекс Джонс всё-таки признал, что стрельба в школе Сэнди-Хук была "на 100% реальной" и извинился за свои прежние слова. Родители убитого мальчика по имени Джесси Льюис требовали от конспиролога компенсации в размере $150 млн, но суд уменьшил её до четырех.