English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
США

Стрельба в Сэнди-Хук: конспиролог Алекс Джонс заплатит $4,1 млн штрафа

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Алекс Джонс прибыл в суд в городе Остин, штат Техас, США. 2 августа 2022
Алекс Джонс прибыл в суд в городе Остин, штат Техас, США. 2 августа 2022   -   Авторское право  AP/Briana Sanchez/Austin American-Statesman

В Техасе суд присяжных обязал конспиролога Алекса Джонса выплатить более $4 млн родителям шестилетнего мальчика, погибшего в результате стрельбы в начальной школе Сэнди-Хук в штате Коннектикут.

В 2012-м году там погибли двадцать детей и шестеро преподавателей, но Алекс Джонс неоднократно называл трагедию постановкой и мистификацией, организованной американским правительством для того, чтобы лишить граждан права на владение оружием. Родителей погибших детей конспиролог считал "актерами".

Во время судебного процесса Алекс Джонс всё-таки признал, что стрельба в школе Сэнди-Хук была "на 100% реальной" и извинился за свои прежние слова. Родители убитого мальчика по имени Джесси Льюис требовали от конспиролога компенсации в размере $150 млн, но суд уменьшил её до четырех.