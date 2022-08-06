Алекс Джонс заплатит ещё больше

Техасский суд увеличил до 49 миллионов долларов сумму, которую конспиролог Алекс Джонс должен выплатить родителям шестилетнего мальчика, погибшего во время перестрелки в школе Сэнди-Хук в 2012 году. Джонс долгое время утверждал, что стрельба была инсценировкой, устроенной ради того, чтобы ужесточить законы о владении оружием, а родителей погибших детей он называл актёрами.

Во время судебного процесса Алекс Джонс всё-таки признал, что стрельба в школе Сэнди-Хук была "на 100% реальной" и извинился за свои прежние слова. Родители убитого мальчика по имени Джесси Льюис требовали от конспиролога компенсации в размере 150 млн долларов, но суд уменьшил её, первоначально до четырёх млн.