Война в Украине: карта боевых действий на 12.10.2022 по данным ISW

Саша Вакулина, Euronews:

"После массированных ракетных ударов российской армии по энергосети Украины миллионы украинцев остались без света. Правительство призвало граждан сократить потребление электроэнергии и не пользоваться бытовыми электроприборами с высоким потреблением энергии.

Военная разведка Украины заявила, что основной целью атак было уничтожить тепловые электростанции, а также "вызвать панику среди украинцев и запугать европейскую общественность". Минобороны РФ подтвердило, что удары были нацелены как на украинскую армию, так и на энергетическую инфраструктуру.

В понедельник Россия выпустила 84 ракеты и не менее 30 во вторник. И хотя многие из них были сбиты украинскими системами ПВО, в сотнях городов и сел в результате обстрелов выключилось электричество.

Пострадало около 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российское военное руководство, возможно, координировало ракетные удары по критически важной инфраструктуре Украины, чтобы реабилитировать отношение к Министерству обороны России и удовлетворить громким требованиям, возникшим после неудач России вокруг Лимана.

Как утверждают российские источники, на северо-востоке Украины украинские войска продолжили вести контрнаступление к востоку от реки Оскол и в направлении Кременная-Сватово, а также продолжили атаки на севере и западе Херсонской области.

Украинское военное руководство в основном хранило молчание в том, что касается украинских атак в Херсонской области, но вновь заявило, что украинские силы продолжают кампанию с целью атаковать российские военные, технические и логистические центры и районы сосредоточения войск.

Институт изучения войны (ISW) сообщает: назначенный Москвой глава Херсонской оккупационной администрации Владимир Сальдо сейчас реализует программу по вывозу до 40 000 детей и взрослых из Херсонской области в оккупированный Россией Крым и Российскую Федерацию".