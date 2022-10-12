Аресты по делу о взрыве на крымском мосту

Служба безопасности России опубликовала видео, на котором, по ее утверждению, запечатлен грузовик, участвовавший в теракте на Крымском мосту. В заявлении ФСБ говорится об аресте восьми подозреваемых - пяти россиян и трех граждан Украины и Армении, которые действовали по приказу украинской военной разведки. Украинцы назвали эти обвинения "чушью".

Российские спецслужбы сообщили, что грузовик перевозил взрывчатку, спрятанную в рулонах полиэтиленовой пленки. По данным ФСБ, груз проследовал из украинского порта Одессы через Болгарию, Грузию и Армению. Оттуда, после подмены накладных документов автомобильным транспортом через Грузию прибыл в Россию

Власти пытаются восстановить авто и железнодорожные линии на сильно поврежденном мосту. В ответ на нападение Россия нанесла ракетные удары по территории Украины.

12-километровый Керченский мост является жизненно важным транспортным и снабженческим звеном между Россией и Крымом, который был незаконно аннексирован Москвой в 2014 году.