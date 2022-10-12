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Япония

Неудачный запуск восьми спутников в Японии

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 Euronews
Неудачный запуск нескольких спутников японской ракетой Epsilon-6
Неудачный запуск нескольких спутников японской ракетой Epsilon-6   -   Авторское право  110953+0900/AP

По неустановленной причине восьми спутников японской ракетой Epsilon-6 не удался.

Космический аппарат успешно стартовал с космодрома Учиноура на юго-западе Японии, но вскоре возникли проблемы с геопозиционированием, поэтому Японское агентство аэрокосмических исследований (Jaxa) активировало систему самоуничтожения спутников.

С ноябре 2003 года Epsilon-6 стала первой из шести ракет JAXA, запуск которой закончился неудачей.