Неудачный запуск восьми спутников в Японии

Неудачный запуск восьми спутников в ЯпонииКомментарии
Euronews
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По неустановленной причине восьми спутников японской ракетой Epsilon-6 не удался.
Космический аппарат успешно стартовал с космодрома Учиноура на юго-западе Японии, но вскоре возникли проблемы с геопозиционированием, поэтому Японское агентство аэрокосмических исследований (Jaxa) активировало систему самоуничтожения спутников.
С ноябре 2003 года Epsilon-6 стала первой из шести ракет JAXA, запуск которой закончился неудачей.