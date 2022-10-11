Дефицит йода в Финляндии

Препараты йода закончились в аптеках Финляндии после публикации новых рекомендаций Министерства социальных дел и здравоохранения о применении этого медикамента в случае радиационной угрозы. Препарат обязательно иметь в домашней аптечке лицам моложе 40 лет, поскольку они входят в группу риска развития онкологических заболеваний щитовидной железы в результате воздействия радиации.

Национальная ассоциация фармацевтов заявляет, что в ближайшем будущем йод снова появится в продаже по всей стране. Произошедшее является свидетельством опасений финнов, что война в Украине приведет к ядерной катастрофе.