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Эфиопия

Полиция Италии задержала подозреваемого в контрабанде мигрантов

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 Yulia Gritsay
Спасенные с надувных лодок нелегальные мигранты готовятся сойти на землю на Сицилии, Италия. 22 сентября 2022.
Спасенные с надувных лодок нелегальные мигранты готовятся сойти на землю на Сицилии, Италия. 22 сентября 2022.   -   Авторское право  Petros Karadjias/AP Photo

Полицейские из Италии совместно с коллегами из Великобритании и Нидерландов при участии Европола и Международного уголовного суда во вторник задержали подозреваемого в контрабанде людей.

35-летний Гхебремедхин Темесгхен Гхебру родом из Эритреи пытался вылететь из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в австралийскую Аделаиду. На контроле он предъявил паспорт гражданина Австралии. 

Подозреваемого экстрадировали в Италию.

По версии полиции, Гхебру за деньги перевозил нелегальных мигрантов из Эфиопии, Эритреи и Судана в Ливию, а оттуда помогал им добраться в Европу, а именно в Италию, Великобританию, Данию, Германию, Бельгию и Нидерланды.