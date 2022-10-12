Полиция Италии задержала подозреваемого в контрабанде мигрантов

Полицейские из Италии совместно с коллегами из Великобритании и Нидерландов при участии Европола и Международного уголовного суда во вторник задержали подозреваемого в контрабанде людей.

35-летний Гхебремедхин Темесгхен Гхебру родом из Эритреи пытался вылететь из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в австралийскую Аделаиду. На контроле он предъявил паспорт гражданина Австралии.

Подозреваемого экстрадировали в Италию.

По версии полиции, Гхебру за деньги перевозил нелегальных мигрантов из Эфиопии, Эритреи и Судана в Ливию, а оттуда помогал им добраться в Европу, а именно в Италию, Великобританию, Данию, Германию, Бельгию и Нидерланды.