Протесты против войны в европейских городах

В европейских городах прошли акции протеста против российской агрессии в Украине. В Бухаресте к собравшимся обратился посол Украины в Румынии, в своем заявлении он подчеркнул, что, нанося ракетные удары по Украине, Кремль занял позицию, которая свидетельствует о неготовности к серьезному политическому разговору, в связи с чем Украина не может вести переговоры с действующим российским руководством.

В Чехии на центральной площади Праги демонстранты держали в руках кресты с названиями населенных пунктов, пострадавших от ракетных ударов, а также зонты, символизирующие ПВО.

В тот же день вблизи посольства РФ в Чехии участники акции протеста провели свой сатирический референдум за присоединение Калининградской области к Чехии под названием Краловецкий край.

В Риме акция протеста также состоялась неподалеку от посольства РФ. Многие демонстранты — украинцы, бежавшие от войны. Они говорят, что 10 октября стало для них повторением 24 февраля — дня, с которого началось широкомасштабное российское вторжение в Украину.