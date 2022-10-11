Инфляция в Румынии заставляет пекарей работать без прибыли

Инфляция в Румынии ускоряется. Предприятия столкнулись с проблемой, затронувшей весь Евросоюз — это взрывной рост цен на энергоносители.

В августе цена хлеба в Румынии выросла на 25% по сравнению с прошлым годом. По данным Национального институт статистики, в месяц каждый житель страны потребляет свыше семи килограммов хлеба.

"Сегодня обычная буханка хлеба стоит чуть менее трех леев, или примерно 60 евроцентов. Я считаю что это слишком дорого. Многие уже не могут себе позволить покупать хлеб каждый день, покупательная способность очень низкая. Не знаю, что происходит, но ситуация довольно тяжелая", — говорит покупатель.

"В прошлом году хлеб у нас стоил два, или 40 евроцентов. Люди начинают привыкать к тому, что все стоит дорого", — говорит хозяйка пекарни Лилия.

Годовая инфляция в Румынии августе превысила 15% — это максимум за 19 лет.

Размер средней зарплаты в Румынии составляет примерно 800 евро в месяц.

Президент Федерации пекарей Румынии Виорел Марин говорит:

"В сложившейся ситуации цена товара в основном покрывает только затраты на производство. Возьмем для примера простой белый хлеб — этот товар уже год не приносит нам прибыль. С этой той точки зрения пекари находятся на грани выживания. Румынские мельники, занимающиеся производством муки для хлеба, покупают зерно не дешевле чем их коллеги во Франции. Здесь большое значение имеет разница в зарплатах. В Румынии зарплаты ниже, чем во Франции".

Инфляция цен производителей растет во всех странах ЕС, но в Румынии годовой показатель в конце лета превысил 70%.