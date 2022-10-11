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Румыния

Инфляция в Румынии заставляет пекарей работать без прибыли

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 Ирина Шелудкова
Пекари уже более года продают белый хлеб, не получая прибыль
Пекари уже более года продают белый хлеб, не получая прибыль   -   Авторское право  Кадр из репортажа Euronews Romania

Инфляция в Румынии ускоряется. Предприятия столкнулись с проблемой, затронувшей весь Евросоюз —  это взрывной рост цен на энергоносители. 

В августе цена хлеба в Румынии выросла на 25% по сравнению с прошлым годом. По данным Национального институт статистики, в месяц каждый житель страны потребляет свыше семи килограммов хлеба. 

"Сегодня обычная буханка хлеба стоит чуть менее трех леев, или примерно 60 евроцентов. Я считаю что это слишком дорого. Многие уже не могут себе позволить покупать хлеб каждый день, покупательная способность очень низкая. Не знаю, что происходит, но ситуация довольно тяжелая", — говорит покупатель. 

"В прошлом году хлеб у нас стоил два, или 40 евроцентов. Люди начинают привыкать к тому, что все стоит дорого", — говорит хозяйка пекарни Лилия. 

Годовая инфляция в Румынии августе превысила 15% — это максимум за 19 лет. 

Размер средней зарплаты в Румынии составляет примерно 800 евро в месяц. 

Президент Федерации пекарей Румынии Виорел Марин говорит: 

"В сложившейся ситуации цена товара в основном покрывает только затраты на производство. Возьмем для примера простой белый хлеб — этот товар уже год не приносит нам прибыль. С этой той точки зрения пекари находятся на грани выживания. Румынские мельники, занимающиеся производством муки для хлеба, покупают зерно не дешевле чем их коллеги во Франции. Здесь большое значение имеет разница в зарплатах. В Румынии зарплаты ниже, чем во Франции". 

Инфляция цен производителей растет во всех странах ЕС, но в Румынии годовой показатель в конце лета превысил 70%.