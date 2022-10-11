Чемпионат мира по дзюдо в Ташкенте: родные стены помогают

6-й деньЧемпионата мира по дзюдо в Ташкенте. После одержанной накануне удивительной победы местный герой Давлат Бобонов встретился с обожающей его публикой, чтобы раздать автографы и сфотографироваться с юными дзюдоистами.

Чемпиона приветствовал и Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Республики Узбекистан Ойбек Касимов.

А впереди Узбекистан ждали новые успехи. У мужчин в категории до 100 кг Музаффарбек Туробоев успешно преодолел отборочные соревнования, победив ряд авторитетных борцов категории. Используя свой невероятный рост для применения современного стиля, ему удалось одолеть опытного нидерландского дзюдоиста Михаэля Коррела, который в прошлом году завоевал титул чемпиона Европы.

В решающем поединке узбекский спортсмен встретился с Кайлом Рейесом из Канады, еще одним неожиданным финалистом, который был полон решимости стать первым канадским чемпионом мира среди мужчин. Он был на высоте весь день и, казалось, с легкостью использовал свою скорость, демонстрируя традиционный стиль.

Финал KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

После этого грандиозного состязания 11-тысячный стадион стоя приветствовал еще одного нового национального героя Узбекистана.

Медаль чемпиону вручил президент Федерации дзюдо Узбекистана и вице-президент Национального олимпийского комитета Азизжон Камилов.

Музаффарбек Туробоев: "В финале меня поддерживал весь зал, и это прибавило мне много сил. Я чувствовал себя очень, очень хорошо и всячески старался победить".

У женщин в категории до 78 кг ветеран из Бразилии Майра Агияр выглядела жаждущей вернуть себе титул чемпионки мира спустя 5 лет. Невероятное контратакующее дзюдо позволило ей победить Аруну Жангельдину из Казахстана и действующую олимпийскую чемпионку Сори Хамаду.

В финале ей противостояла китаянка Ма Чжэнчжао, молодая и сильная спортсменка, которая всегда опасна для соперниц.

Но Агияр удалось провести атаку косото и стать трехкратной чемпионкой мира. С учетом трех бронзовых нарград Олимпийских игр бразильянка стала настоящей легендой в категории до 78 кг.

Ее наградил вице-президент Международной федерации дзюдо и президент Азиатского союза дзюдо Обейд Аль-Анзи.

Майра Агияр:"Это то, чего я действительно хотела. Когда я попала сюда, я знала, что отдам все и сделаю все, чтобы этого добиться".

Иппон дня, на наш взгляд, удался 18-летней украинке Елизавете Литвиненко, которая невероятным взмахом ноги, с минимальными усилиями и максимальной эффективностью, уложила на татами действующую олимпийскую чемпионку.

В среду состоится заключительный день Чемпионата мира по дзюдо в Узбекистане.