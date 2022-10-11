Харви Вайнштейна вновь судят

Харви Вайнштейн вновь предстал перед судом. Бывшего голливудского продюсера судят по еще 11 эпизодам сексуального насилия, процесс начался 10 октября в Лос-Анджелесе. В числе прочего, его обвиняют в насилии путём ограничения свободы, изнасиловании и принуждении к оральному сексу.

Вайнштейн уже отбывает 23-летний срок по двум эпизодам – за изнасилование третьей степени и сексуальное преступление первой степени.