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США

Харви Вайнштейна вновь судят

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 Глеб Шатуновский
Харви Вайнштейн, иллюстрационное фото
Харви Вайнштейн, иллюстрационное фото   -   Авторское право  Seth Wenig/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.

Харви Вайнштейн вновь предстал перед судом. Бывшего голливудского продюсера судят по еще 11 эпизодам сексуального насилия, процесс начался 10 октября в Лос-Анджелесе. В числе прочего, его обвиняют в насилии путём ограничения свободы, изнасиловании и принуждении к оральному сексу.

Вайнштейн уже отбывает 23-летний срок по двум эпизодам – за изнасилование третьей степени и сексуальное преступление первой степени.