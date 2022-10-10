"Это напомнило 24 февраля"

В Киеве устраняют последствия российских ударов по городу. Сирены воздушной тревоги не затихали здесь надолго с конца февраля, но последние несколько месяцев были для украинской столицы относительно спокойными. Жертвами ударов по Киеву стали пять человек, пострадали более 50.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, несколько ударов пришлись по центру города, где расположены здания правительства и государственных учреждений.

Виталий Кличко, мэр Киева:

"Вы знаете, мы все видим разбитые окна, повреждённую инфраструктуру — мы это всё можем починить. А что делать с жизнями людей, которые сейчас погибли? Всё это враньё, что они говорят насчёт "специальной операции", мы это уже слышали. Я могу сказать, что Киев был и остаётся целью агрессоров, целью оккупантов".

Первые удары произошли в начале утреннего часа пик. В метро были остановлены поезда, а станции вновь превратились в бомбоубежища, как в самом начале российского вторжения.

"Мы очень обеспокоены, это сильно напоминает утро 24 февраля, когда наносили удары по всей Украине. Мы только этим утром вернулись, я собиралась учиться. Теперь, видимо, опять будет онлайн, и придётся опять уехать".

"Очень сложно со всем этим смириться. Особенно после того, как всё начало как-то стабилизироваться, и тут снова всё это начинается. И такой очень сильный стресс внезапно, не знаешь, что делать, куда бежать, куда деваться".

В предыдущий раз столица Украины подвергалась ударам 26-го июня: тогда ракета разрушила многоэтажный жилой дом, погиб один человек.