Травма от потери жизней, оставленная войной на теле общества, не вполне отражает побочный ущерб, которому подвержены те, кто пережил смерть близких, друзей, соседей или просто соотечественников. В День психического здоровья, который отмечают во всём мире каждый год 10 октября, специалисты в этой области отмечают, что сегодня психологическая травма от насилия в масштабах всего общества не имеет прецедентов со времен Второй мировой войны.

"Почти 10 миллионов человек потенциально подвержены риску психических расстройств, таких как острый стресс, тревога, депрессия, употребление психотропных препаратов и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)", - пишет доктор Ханс Клюге, глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения.

"Наибольшие трудности наблюдаются в районах, наиболее сильно пострадавших от конфликта. Однако население относительно безопасных районов страны также испытывает сильную тревогу или печаль, трудности со сном, усталость, гнев и необъяснимые соматические проявления".

"Все это нормальные реакции на ненормальные обстоятельства, и для большинства людей эти симптомы со временем улучшаются, особенно если они могут удовлетворить свои основные потребности и получить поддержку со стороны общества, что в настоящее время - задача сложная".

"Каждая ракета была как игра в кости"

По последним оценкам Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в ходе войны погибло по меньшей мере 6114 гражданских лиц, в том числе 390 детей. Как регулярно подчёркивают в ООН, это лишь предварительная статистика, составленная в условиях войны.

Около 7,6 миллионов беженцев покинули Украину, а ещё около 7 миллионов были вынуждены покинуть свой дом, но остались в стране.

Алла относится к последней категории. Недавно она обратилась за психиатрической помощью к международной организации "Врачи без границ". После нескольких попыток ей удалось покинуть родной Херсон, находящийся под российской оккупацией.

"Обстрелы были каждую минуту, каждую секунду, днём и ночью. Каждый снаряд был словно бросок игральных костей: бомбы падали хаотично, и люди гибли. Я знала очень многих погибших, и в том числе потеряла близкую подругу..."

"И несмотря ни на что, было так тяжело покидать дом. Сейчас мы здесь [в приюте для перемещенных лиц в Днепропетровской области], но все равно хотим домой."

"Там все разрушено, но даже если это просто руины, то все равно это наш дом".

Евгения и её семья были вынуждены покинуть родное село под Херсоном. MSF

Евгения и её дети бежали из деревни в Херсонской области. Она рассказывает, что русские оккупанты использовали их дом, а они с детьми неделями сидели в подвале.

Её муж был ранен и провёл полтора месяца без лечения и лекарств

3 апреля они узнали, что их сын погиб на войне.

"Мы восстанавливаемся, но не можем забыть то, что пережили", - говорит Евгения, которая сейчас также находится в центре для перемещенных лиц Днепропетровской области.

"У нас теперь нет дома, он был разрушен. Но мы все равно хотим вернуться и восстановить наш дом".

"Детям снятся кошмары, они боятся громких звуков"

Повреждение психического здоровья станет самым разрушительным последствием войны в Украине, утверждают специалисты гуманитарных организаций.

Этот эффект сочетается с ущербом, нанесенным медицинскому потенциалу Украины: за шесть месяцев с начала войны медицинские учреждения более 350 раз подвергались ударам в ходе военных действий.

Гуманитарные организации, такие как Красный Крест и "Врачи без границ", направили в Украину сотрудников, обученных оказанию первой психологической помощи. (На момент публикации материала стало известно, что Красный крест приостанавливает свою работу в Украине из-за слишком высокой угрозы для жизни сотрудников.)

Украинский Красный Крест также организовал национальную горячую линию по оказанию психологической помощи (0 800 331 800), на которую может позвонить любой житель страны.

"У нас много обращений, и мы видим последствия для людей, которые многое потеряли", - рассказала Анна Диденко из Украинского Красного Креста. - Люди разлучены с другими членами семьи, дети разлучены со своими отцами, пока те ищут путь для переезда в западную часть Украины или за границу".

"Мы видим, как дети реагируют на стресс, - продолжает Анна. - Они становятся более замкнуты, не хотят общаться, ни с родителями, ни с другими детьми. Им снятся кошмары, они боятся громких звуков. Например, если они слышат громкие звуки, слишком громкие, дети падают на землю и закрывают голову руками, а это неестественная реакция".

Д-р Клюге и д-р Ярно Хабихт, представитель ВОЗ в Украине, высоко оценивают стойкость украинского народа, но по их словам, поддержку в области психического здоровья необходимо расширить.

"Мы должны научить людей, как справляться с собственным стрессом и поддерживать друг друга. Важно обеспечивать для тех, у кого развиваются психические заболевания, доступ к безопасным и научно проверенным методам лечения", - говорят представители ВОЗ.

"Необходимо расширить в Украине охват психологических консультаций и клинического лечения психических заболеваний".