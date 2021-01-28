"Психическая пандемия": душевное здоровье молодёжи резко ухудшилось

В психиатрических больницах для молодежи в Бельгии наблюдается всплеск попыток суицида и депрессивных настроений в связи с коронавирусными ограничениями. Настолько, что сейчас там не хватает мест для новых пациентов, персонала и ресурсов для ухода за ними.

Но рост психических заболеваний наблюдается не только в Бельгии.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что ухудшение ментального здоровья стало параллельной с COVID-19 пандемией. И теперь Европейский альянс по вопросам психического здоровья ВОЗ стремится усилить поддержку и координацию действий для каждой страны.

Психические заболевания сказываются как на тех, кто уже находился в группе риска, так и на тех, кто никогда раньше не обращался за помощью в области душевного здоровья. Международная организация труда установила, что пандемия привела к тому, что половина молодых людей в возрасте 18-29 лет страдают от депрессии и повышенной тревожности, те же самые диагнозы у 20% работников здравоохранения Ханс Клюге Директор Европейского бюро ВОЗ

По данным Французской обсерватории студенческой жизни, каждый третий учащийся имеет признаки психологического стресса.

Недавно во Франции студенты университетов и школьные учителя выступили с протестом в "защиту условий жизни и учебы". Они требуют большей поддержки со стороны правительства во время кризиса здравоохранения.