ОЭСР: психическое здоровье влияет на экономику

Проблемы с психическим здоровьем затрагивает миллионы людей во всём мире, оборачиваясь и экономическими издержакми. Такие данные приводятся в последнем отчете ОЭСР - Организации экономического сотрудничества и развития.

Пандемия COVID-19 только усугубила ситуацию, отразившись негативным образом на работе, социальной жизни, процессе образования, возможности заниматься спортом и получать медицинские услуги.

Проблемы с нарушениями психики приводит к экономическим издержкам, которые достигают примерно 4% европейского ВВП - часть связана с прямыми затратами на лечение, а более трети - с низким уровнем занятости и снижением производительности труда.

В новом отчёте Организации экономического сотрудничества и развития также говорится, что страны должны оказывать адекватную поддержку пострадавшим, одновременно увеличивая объём инвестиций и качество медицинской помощи, чтобы снизить высокие социальные и экономические издержки, связанные с психическими расстройствами.

ОЭСР отмечает, что первым шагом к надлежащему руководству и решению задач, связанных с присхическим здоровьем, является само признание проблемы. Однако, хотя за последнее десятилетие уровень расходов на охрану психического здоровья в отдельных странах ОЭСР и увеличился, доля общих расходов не увеличилась, а в некоторых странах даже снизилась.