Владимир Путин созывает Совбез РФ после взрыва на Крымском мосту

Владимир Путин созывает Совбез РФ после взрыва на Крымском мостуКомментарии
Владимир Путин созывает совещание с постоянными членами Совета безопасности через два дня после предполагаемого подрыва грузовика на Крымском мосту и его частичного обрушения.
Железнодорожное движение по нему уже восстановлено, автомобильное возобновлено частично - по обе стороны моста наблюдаются пробки. Также организована бесплатная паромная переправа. Накануне президент России назвал случившееся терактом, за которым стоят украинские спецслужбы.
Жертвами взрыва стали три человека - водитель грузовика и семейная пара, находившаяся в момент взрыва в соседнем автомобиле.
Аналитики считают, что подрыв столь значимого для Кремля объекта имеет очень важное значение.
Тем временем в Запорожье завершаются поиски выживших в результате ракетного обстрела жилого массива. Как минимум 13 человек погибли и около 90 получили ранения.
Владимир Зеленский обвинил в атаке российскую армию, назвав ее абсолютной подлостью и злом.
Минобороны России в свою очередь сообщило лишь об ударе по расположению "бригады спецназначения "Барс" МВД Украины в районе Запорожья", без упоминания обстрела жилых кварталов.