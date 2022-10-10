Владимир Путин созывает Совбез РФ после взрыва на Крымском мосту

Владимир Путин созывает совещание с постоянными членами Совета безопасности через два дня после предполагаемого подрыва грузовика на Крымском мосту и его частичного обрушения.

Железнодорожное движение по нему уже восстановлено, автомобильное возобновлено частично - по обе стороны моста наблюдаются пробки. Также организована бесплатная паромная переправа. Накануне президент России назвал случившееся терактом, за которым стоят украинские спецслужбы.

Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. И авторы, исполнители и заказчики - спецслужбы Украины Владимир Путин президент России

Жертвами взрыва стали три человека - водитель грузовика и семейная пара, находившаяся в момент взрыва в соседнем автомобиле.

Аналитики считают, что подрыв столь значимого для Кремля объекта имеет очень важное значение.

Это наглядное подтверждение слабости "путинской армии", "путинских спецслужб, "путинского государства", "путинского режима" и самого Путина. И оппозицию это, безусловно, воодушевило, а лоялистов это деморализовало, поскольку еще раз они убеждаются в том что, когда власти говорят, что все идет по плану и "мы побеждаем" — они врут Аббас Галлямов политолог

Тем временем в Запорожье завершаются поиски выживших в результате ракетного обстрела жилого массива. Как минимум 13 человек погибли и около 90 получили ранения.

Владимир Зеленский обвинил в атаке российскую армию, назвав ее абсолютной подлостью и злом.

Минобороны России в свою очередь сообщило лишь об ударе по расположению "бригады спецназначения "Барс" МВД Украины в районе Запорожья", без упоминания обстрела жилых кварталов.