Выборы в Республике Сербской: на 1000 участков пересчитают голоса

Тысячи людей в Боснии второй раз за неделю вышли на улицы, утверждая, что действующий лидер боснийских сербов Милорад Додик подтасовал результаты голосования на всеобщих выборах в начале этого месяца.

Оппозиционные партии Республики Сербской, одного из двух субъектов Боснии и Герцеговины, считают, что победителем стала Елена Тривич - лидер Партии демократического прогресса.

Сообщается, что центральные избирательные органы в столице Боснии Сараеве распорядились провести пересчет голосов на примерно 1000 участков по всей стране.

Мы требуем от судебных органов проведения расследования и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, принимавших участие в организованной краже выборов, доказательства которой мы уже предоставили, и о которой известно общественности. Они изменили избирательную волю народа Елена Тривич лидер Партии демократического прогресса

Додик — самый влиятельный политик в полуавтономном регионе боснийских сербов — отверг обвинения в организованной им фальсификации выборов.

Считая свою победу на выборах очевидной, он за явил, что на посту президента Республики Сербской будет сотрудничать с Сербией, Венгрией и Россией. Последнее вызвало опасения на Западе, что Москва может попытаться усугубить и так нестабильную ситуацию в Боснии, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине.

Официальные результаты выборов пока не объявлены.