Выборы в Республике Сербской: на 1000 участков пересчитают голоса

Выборы в Республике Сербской: на 1000 участков пересчитают голосаКомментарии
Тысячи людей в Боснии второй раз за неделю вышли на улицы, утверждая, что действующий лидер боснийских сербов Милорад Додик подтасовал результаты голосования на всеобщих выборах в начале этого месяца.
Оппозиционные партии Республики Сербской, одного из двух субъектов Боснии и Герцеговины, считают, что победителем стала Елена Тривич - лидер Партии демократического прогресса.
Сообщается, что центральные избирательные органы в столице Боснии Сараеве распорядились провести пересчет голосов на примерно 1000 участков по всей стране.
Додик — самый влиятельный политик в полуавтономном регионе боснийских сербов — отверг обвинения в организованной им фальсификации выборов.
Считая свою победу на выборах очевидной, он за явил, что на посту президента Республики Сербской будет сотрудничать с Сербией, Венгрией и Россией. Последнее вызвало опасения на Западе, что Москва может попытаться усугубить и так нестабильную ситуацию в Боснии, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине.
Официальные результаты выборов пока не объявлены.