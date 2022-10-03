Милорад Додик лидирует на выборах президента в Республике Сербской

Милорад Додик лидирует на выборах президента Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. После подсчета 82% бюллетеней местный ЦИК объявил, что Додик, поддержавший так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Украины и пообещавший тесно сотрудничать с Москвой и Белградом, набирает 49% голосов. Его соперница Елена Тривич — 43%.

"Республика Сербская показала, что является демократически зрелым обществом и что она может пройти через такой сложный процесс, который Центральная избирательная комиссия изменила в корне в ходе самих выборов. Показала, что люди могут принять адекватное и правильное решение", — заявил Милорад Додик, кандидат от партии "Союз независимых социал-демократов".

В отличие от Милорада Додика, который уже возглавлял Республику Сербскую с 2010 по 2018 год, Елена Тривич из Партии демократического прогресса принимает участие в президентских выборах впервые. Она проевропейский политик и в ходе предвыборной компании обещала сконцентрироваться на борьбе с коррупцией в стране. Как и Милорад Додик, Елена Тривич объявила о своей победе.

"Это была победа для народа. Как я сказала много раз во время кампании, это не моя личная победа, не победа одного человека, а победа Республики Сербской", — сказала Елена Тривич.

Босния и Герцеговина состоит из двух крупных субъектов федерации или энтитетов — Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины, а также округа Брчко на севере, который не находится под контролем ни одного из них. Страной управляет трехсторонний Президиум, в котором представлены три основные этнические группы страны: босняки, хорваты и сербы. При этом в обоих энтитетах есть свой парламент и президент с администрацией. Выборы депутатов, членов Президиума и президента Республики Сербской и проходили в это воскресенье.