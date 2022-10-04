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мир

Республика Сербская: оппозиция заявляет о фальсификациях на выборах

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 Euronews
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Елена Тривич
Елена Тривич   -   Авторское право  Radivoje Pavicic/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Оппозиционная ПДП - Партия демократического прогресса Республики Сербской энтитета в составе Боснии и Герцеговины, заявляет о фальсификациях на всеобщих выборах. Голосование состоялось в минувшее воскресенье. По мнению кандидата в президенты Республики Сербской Елены Тривич, подсчет голосов был проведен с нарушениями. Тривич добивается пересчета бюллетеней.

Елена Тривич, кандидат в президенты Республики Сербской: "Мы будем требовать новой организации избирательного процесса во всей Республике Сербской. Это наша конечная цель. Чтобы добиться этого, нам придется потребовать пересчета бюллетеней на многих избирательных участках".

Нынешний политический лидер боснийских сербов Милорад Додик объявил своей победе, которая обеспечит ему третий срок во главе образования. По предварительным данным избирательной комиссии Додик набрал 49% голосов. Его главный оппонент Елена Тривич - 42%.

Оппозиция с таким результатом не согласна. "Только представьте себе", удивляется президент ПДП, - "В родной деревне семьи Тривич кандидат набрала ноль голосов".