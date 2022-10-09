"Формула-1": Макс Ферстаппен снова чемпион

Макс Ферстаппен во второй раз подряд стал чемпионом "Формулы-1". Нидерландский пилот, представляющий команду "Ред Булл", финишировал первым на 18-м этапе - Гран-при Японии - и досрочно завоевал титул. Гонка прошла в воскресенье на трассе "Судзука".

Второе место занял мексиканец Серхио Перес из "Ред Булл". Третье - пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер. Для досрочного чемпионства 25-летнему Ферстаппену в Японии было необходимо набрать на восемь очков больше Леклера и на шесть баллов больше Переса.

Японский этап прошел впервые за три года, в предыдущие два сезона соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.

В общем зачете пилотов Ферстаппен набрал 366 очков и стал недосягаем для Переса, который занимает второе место с 253 очками, третьим идет Леклер (252).

В Кубке конструкторов лидирует "Ред Булл", на счету команды 619 очков, второе место занимает "Феррари" (454), третье - "Мерседес" (387).

Следующий этап Гран-при пройдет в США с 21 по 23 октября.