Присуждение Нобелевской премии мира российским, белорусским и украинским правозащитникам вызвало неоднозначную реакцию. В числе первых лауреатов чествовали генсек ООН Антониу Гуттериш и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая заявила о выдающемся мужестве женщин и мужчин, выступающих против автократии.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк и бывший посол в Германии Андрей Мельник заявили, что Норвежский комитет поставил страну-жертву в один ряд с агрессорами.

В украинском «Центре гражданских свобод», который разделил Нобелевскую премию с «Мемориалом» и Алесем Беляцким, не скрывают радости.

Мы просто были поражены. Это было очень хорошее начало нашего дня. Мы, по правде говоря, не ожидали. Мы понимаем, что эта награда – это достойное признание всей нашей деятельности. Анна Трушова пресс-секретарь «Центра гражданских свобод» Украины

Лауреат Нобелевской премии мира, основатель белорусского правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий находится в заключении с лета прошлого года. Он признан узником совести. Его супруга Наталья назвала присуждение премии правозащитнику «наградой за тяжёлую и опасную работу».

Лидер белорусского протеста, бывшая кандидат в президенты Светлана Тихановская расценила решение Норвежского комитета как важное для всех белорусов признание заслуг в борьбе за свободу и демократию:

«Алесь Беляцкий находится в заключении уже больше год и очень страдает в карцерах в тюрьме. И есть ещё тысячи других людей, которых заключили под стражу из-за их политических взглядов».

В российском обществе «Мемориал» заявили, что это большая честь – оказаться вместе с Алесем Беляцким и с «Центром гражданских свободы» Украины, особенно в условиях войны. О значении этой награды рассказала юрист Центра защиты прав человека «Мемориал» Татьяна Глушкова:

«Это для нас, это знак того, что наша работа, независимо от того, признается она российскими властями или нет, важна. Она важна для мира. Она важна для людей в России».

Общество «Мемориал» ранее было удостоено премии им. Андрея Сахарова – сооснователя организации. В прошлом году Верховный суд России постановил ликвидировать все подразделения «Мемориала».