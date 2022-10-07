Москва ищет оправдание вторжению в словах Зеленского

Москва ищет оправдание вторжению в словах ЗеленскогоКомментарии
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Москва назвала «безрассудными» призывы к превентивным ударам по России из-за угрозы применения ядерного оружия. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что такие слова президента Владимира Зеленского служат оправданием вторжения в Украину.
В России призывы к использованию оружия массового поражения звучат на фоне успехов контрнаступления ВСУ. На прошлой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости маломощного ядерного удара по Украине.
В Кремле на это отвечали ссылками на ядерную доктрину России, согласно которой такое оружие может быть применено только в качестве ответного удара или в случае угрозы самому существованию государства.