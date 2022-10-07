Москва ищет оправдание вторжению в словах Зеленского

Москва назвала «безрассудными» призывы к превентивным ударам по России из-за угрозы применения ядерного оружия. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что такие слова президента Владимира Зеленского служат оправданием вторжения в Украину.

Этот деятель по сути предъявил всему миру очередные доказательства тех угроз, которые исходят от киевского режима и для нейтрализации которых и была начата специальная военная операция. Попытки различных секретарей Зеленского утверждать, будто он имел в виду что-то другое, смешны. Мы все помним, как он ещё в январе заявлял о стремлении Украины обладать ядерным оружием, стало быть, эта мысль у него давно и глубоко засела. Сергей Лавров министр иностранных дел России

В России призывы к использованию оружия массового поражения звучат на фоне успехов контрнаступления ВСУ. На прошлой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости маломощного ядерного удара по Украине.

В Кремле на это отвечали ссылками на ядерную доктрину России, согласно которой такое оружие может быть применено только в качестве ответного удара или в случае угрозы самому существованию государства.