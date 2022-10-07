Сербия: "Они все хотят, чтобы мы ввели санкции"

Сербии становится всё труднее оставаться на позициях страны, нейтральной по отношению к Западу и России.

На фоне создания Европейского политического сообщества призывы к Белграду присоединиться к антироссийским санкциям уже звучат как требования, от выполнения которых зависит европейское будущее Сербии.

Маргаритис Схинас, вице-председатель Еврокомиссии:

"Это деликатный вопрос. Я не стану скрывать, что в это непростое время, когда многие европейцы страдают от последствий безрассудной, неправомерной войны против Украины, многие люди, многие лидеры смотрят друг на друга и ожидают, что каждый разделит общность нашего проекта, — и в частности те, кто стремится быть с нами".

Президент Сербии заявляет, что чувствует всё большее давление в этом вопросе, причём не только со стороны Брюсселя, но и внутри страны. Но при этом не говорит о готовности вводить санкции против Кремля.

Александр Вучич, президент Сербии:

"Они все хотят, чтобы мы ввели санкции. И вы тоже этого ожидаете — примерно 15-20% сербов призывают к этому. Я понимаю. Я воспринимаю это как политически законную и оправданную просьбу — но и только. Что касается самих результатов, важно сказать, что мы остаёмся частью Европейского политического сообщества вне зависимости от того, вводим мы эти санкции или нет".

На следующей неделе Еврокомиссия должна обнародовать новый доклад о европейских перспективах Сербии. В Белграде не скрывают, что в сложившейся ситуации ожидания от этого документа не самые оптимистичные.