Crew Dragon доставил астронавтов на МКС

Многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX доставил в четверг утром на борт Международной космической станции трёх американских астронавтов и итальянку Саманту Кристофоретти, представительницу Европейского космического агентства. Стыковка проходила в автоматическом режиме. Это уже четвёртый регулярный экипаж NASA на орбитальной станции в рамках сотрудничества агентства со SpaceX. Астронавты пробудут на МКС до сентября, за это время им предстоит провести здесь более 200 научных экспериментов.

Сейчас на станции вместе с ними в составе международного экипажа несут вахту три российских космонавта. У двух из них на сегодня запланирован выход в открытый космос.

Третий экипаж NASA, проведя на МКС более пяти месяцев, возвращается на Землю на следующей неделе.