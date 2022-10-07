"Путин не шутит": Джо Байден предупредил об угрозе ядерного "Армагеддона"

Угроза ядерного "Армагеддона" сейчас на самом высоком уровне со времен Карибского кризиса 1962 года. Об этом заявил Джо Байден на мероприятии по сбору средств для Демократического комитета сенаторской кампании.

Говоря о российской ядерной доктрине, американский президент отметил, что использование тактического оружия меньшей мощности может быстро выйти из-под контроля и привести к глобальному разрушению.

Байден отметил, что "знает Владимира Путина достаточно хорошо", и предупредил, что российский лидер "не шутит, когда говорит о применении тактического ядерного, биологического или химического оружия".

Накануне во время видеоконференции с австралийским аналитическим центром Lowy Institute, президент Украины Владимир Зеленский рассуждал к "превентивных ударах" НАТО, если Россия решит применить ядерное оружие.

Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия... Но прежде всего я вновь, как и до 24 февраля, обращаюсь к международному сообществу. Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят его Владимир Зеленский президент Украины

Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров объяснил, что президент Украины имел в виду превентивные санкции.

Колеги, ви трохи задалеко зайшли зі своєю ядерною істерією і тепер чуєте ядерні удари навіть там, де їх немає. Президент... Posted by Sergii Nykyforov on Thursday, October 6, 2022

В своем недавнем обращении к нации, помимо объявления о частичной мобилизации, Владимир Путин намекнул и на возможность использования ядерного арсенала при угрозе территориальной целостности страны.

Законодательно закрепив аннексию четырех украинских регионов, президент дал понять, что теперь они рассматриваются Кремлем как "новые территории" Российской Федерации.