"Путин не шутит": Джо Байден предупредил об угрозе ядерного "Армагеддона"Комментарии
Угроза ядерного "Армагеддона" сейчас на самом высоком уровне со времен Карибского кризиса 1962 года. Об этом заявил Джо Байден на мероприятии по сбору средств для Демократического комитета сенаторской кампании.
Говоря о российской ядерной доктрине, американский президент отметил, что использование тактического оружия меньшей мощности может быстро выйти из-под контроля и привести к глобальному разрушению.
Байден отметил, что "знает Владимира Путина достаточно хорошо", и предупредил, что российский лидер "не шутит, когда говорит о применении тактического ядерного, биологического или химического оружия".
Накануне во время видеоконференции с австралийским аналитическим центром Lowy Institute, президент Украины Владимир Зеленский рассуждал к "превентивных ударах" НАТО, если Россия решит применить ядерное оружие.
Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров объяснил, что президент Украины имел в виду превентивные санкции.
В своем недавнем обращении к нации, помимо объявления о частичной мобилизации, Владимир Путин намекнул и на возможность использования ядерного арсенала при угрозе территориальной целостности страны.
Законодательно закрепив аннексию четырех украинских регионов, президент дал понять, что теперь они рассматриваются Кремлем как "новые территории" Российской Федерации.