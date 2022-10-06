English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
мир

Решится ли Москва на ядерный удар?

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Пусковая установка для межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" на параде в Москве 9 мая 2017
Пусковая установка для межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" на параде в Москве 9 мая 2017   -   Авторское право  AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File

На фоне войны в Украине всё чаще звучат опасения, что Москва способна применить ядерное оружие. На такую возможность намекал и президент России Владимир Путин. О том, насколько серьёзна угроза, в интервью Euronews рассказал старший научный сотрудник Венского Центра изучения проблем разоружения и нераспространения Николай Соков:

«Ядерное оружие полезнее, когда оно не используется. Как только вы переступаете порог, ситуация поменяется, и лучше избегать этой ситуации. На самом деле, хотя было много ядерного бахвальства со стороны Москвы, мы не увидели никаких практических шагов, которые могли бы свидетельствовать о том, что Россия готовится к применению ядерного оружия.

Более вероятный сценарий — это ядерные испытания, но не в Черном море, – это было бы нонсенсом. Ядерные испытания будут проходить на обычных полигонах для таких испытаний на Новой Земле на севере России, в Арктике.

Западу надо провести тонкую грань, чтобы, с одной стороны, оказывать полную поддержку Украине, а с другой — не вмешиваться напрямую в войну. Президент США Джо Байден до сих пор неплохо справлялся, и, я думаю, у нас есть хорошие шансы пережить этот кризис без применения ядерного оружия».

Согласно ядерной доктрине России, Москва оставляет за собой право применения стратегического вооружения в ответ на ядерный удар, или когда под угрозу поставлено само существование государства.