Решится ли Москва на ядерный удар?

На фоне войны в Украине всё чаще звучат опасения, что Москва способна применить ядерное оружие. На такую возможность намекал и президент России Владимир Путин. О том, насколько серьёзна угроза, в интервью Euronews рассказал старший научный сотрудник Венского Центра изучения проблем разоружения и нераспространения Николай Соков:

«Ядерное оружие полезнее, когда оно не используется. Как только вы переступаете порог, ситуация поменяется, и лучше избегать этой ситуации. На самом деле, хотя было много ядерного бахвальства со стороны Москвы, мы не увидели никаких практических шагов, которые могли бы свидетельствовать о том, что Россия готовится к применению ядерного оружия.

Более вероятный сценарий — это ядерные испытания, но не в Черном море, – это было бы нонсенсом. Ядерные испытания будут проходить на обычных полигонах для таких испытаний на Новой Земле на севере России, в Арктике.

Западу надо провести тонкую грань, чтобы, с одной стороны, оказывать полную поддержку Украине, а с другой — не вмешиваться напрямую в войну. Президент США Джо Байден до сих пор неплохо справлялся, и, я думаю, у нас есть хорошие шансы пережить этот кризис без применения ядерного оружия».

Согласно ядерной доктрине России, Москва оставляет за собой право применения стратегического вооружения в ответ на ядерный удар, или когда под угрозу поставлено само существование государства.