Лукашенко угрожает Западу ядерным оружием

Лукашенко угрожает Западу ядерным оружиемКомментарии
Александр Лукашенко пригрозил Западу применением ядерного оружия, так как, по его словам, в случае обострения отношений с Минском его противники будут иметь дело с Союзным государством, где такое оружие имеется.
По словам Лукашенко, белорусские самолеты переоборудованы для несения ядерного оружия. "Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут", - заявил Лукашенко журналистам в пятницу.
Лукашенко, сохранивший президентский пост в результате сфальсифицированных, по мнению оппозиции и западных стран, выборов, поддержал вторжение России в Украину и даже предоставил для этого территорию Беларуси. Тем не менее 24 августа он поздравил украинский народ с Днем независимости, пожелав ему "мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни". В Киеве это поздравление сочли неуместным, а депутат Рады Алексей Гончаренко написал, что "Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский день независимости".
Лукашенко свое поздравление объяснил так: "Лично у меня сложилось очень хорошее и доброе отношение к украинцам, будь то западные, ничего в них плохого нет. Никакие они не "нацики". "Нацики" - это те, кто сверху, начиная от тех, кто курит, нюхает, пьет, а потом вякает с экранов телевизоров. А люди хорошие. Это наши люди".