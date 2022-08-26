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Республика Беларусь

Лукашенко угрожает Западу ядерным оружием

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 Euronews
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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко   -   Авторское право  Alexander NEMENOV / AFP

Александр Лукашенко пригрозил Западу применением ядерного оружия, так как, по его словам, в случае обострения отношений с Минском его противники будут иметь дело с Союзным государством, где такое оружие имеется.

Я их предупредил: не дай бог, какая-то серьезная провокация против Беларуси - цели у нас определены. Центры принятия решений - мы их знаем
Александр Лукашенко
президент Беларуси

По словам Лукашенко, белорусские самолеты переоборудованы для несения ядерного оружия. "Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут", - заявил Лукашенко журналистам в пятницу.

Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что думаете, мы языком ляпаем? Все готово!
Александр Лукашенко
президент Беларуси

Лукашенко, сохранивший президентский пост в результате сфальсифицированных, по мнению оппозиции и западных стран, выборов, поддержал вторжение России в Украину и даже предоставил для этого территорию Беларуси. Тем не менее 24 августа он поздравил украинский народ с Днем независимости, пожелав ему "мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни". В Киеве это поздравление сочли неуместным, а депутат Рады Алексей Гончаренко написал, что "Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский день независимости".

Лукашенко свое поздравление объяснил так: "Лично у меня сложилось очень хорошее и доброе отношение к украинцам, будь то западные, ничего в них плохого нет. Никакие они не "нацики". "Нацики" - это те, кто сверху, начиная от тех, кто курит, нюхает, пьет, а потом вякает с экранов телевизоров. А люди хорошие. Это наши люди".