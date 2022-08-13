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Южная Корея

В Сеуле прошла крупная акция за сближение с КНДР

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 Андрей Позняков
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Акция за сближение с КНДР в Сеуле
Акция за сближение с КНДР в Сеуле   -   Авторское право  AP Photo

В Сеуле тысячи людей вышли на акцию протеста под лозунгами за сближением с КНДР и Китаем. Демонстранты требовали от правительства отказаться от решений, которые обостряют отношения с северными соседями, в частности, от совместных военных учений с США. Вместо этого, по мнению организаторов митинга и шествия в центре столицы, Сеулу следовало бы наладить отношения с Пхеньяном и добиться подписания мирного договора.