Индонезия: президент посетил пострадавших в давке на стадионе

Президент Индонезии Джоко Видодо посетил в больнице выживших после смертельной давки на футбольном стадионе.

Первого октября, на матче, проходящем на острове Ява, между болельщиками начались столкновения: после финального свистка несколько сотен человек выбежали на поле, полиция попыталась оттеснить их к переполненным трибунам с помощью дубинок и применила слезоточивый газ. В панике зрители бросились к небольшим воротам. Многие оказались затоптаны или задохнулись.

По последним данным местных властей, в результате давки погиб по меньшей мере 131 человек. Среди жертв — 32 ребенка, младшему из них было около трех лет, заявили в Министерстве по расширению прав и возможностей женщин и защите детей. Более 300 человек пострадали.

В полиции заявили, что двое правоохранителей также были убиты в результате столкновений, но многие индонезийцы обвиняют полицейских в чрезмерной реакции, которая и привела к трагедии.

Президент Индонезии объявил о начале расследования инцидента, правозащитники потребовали, чтобы разбирательство было открытым и независимым.