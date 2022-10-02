Трагедия на футбольном поле в Индонезии: десятки жертв

В Индонезии, по уточненным данным, по меньшей мере 125 человека стали жертвами беспорядков, произошедших после футбольного матча между командами "Арема" и "Персебая". Ранее сообщалось о 174. Более ста человек получили ранения. Глава Футбольной ассоциации Индонезии выразил соболезнования в связи с инцидентом и сообщил о формировании группы для расследования. Трагедия разыгралась в субботу вечером в городе Маланг, в провинции Восточная Ява. По данным властей, стадион, вмещающий 42 тысячи зрителей, был полон.

"Я глубоко сожалею об этой трагедии и надеюсь, что она будет последней в нашей стране", - сказал президент страны Джоко Видодо. Он выразил надежду на то, что в будущем подобного не повторится.

После окончания матча победу, в котором одержали футболисты "Персебаи", на поле выбежали фанаты проигравшей команды, чтобы выразить гнев и разочарование. Полиция безуспешно пыталась убедить болельщиков вернуться на трибуны. Затем сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. Началась паника и давка. Многие люди были затоптаны в толпе.