Автопортрет Фриды Кало "Диего и я" выставляется впервые за 25 лет

Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало – самая дорогая картина в истории Латинской Америки – впервые за четверть века будет выставлен на всеобщее обозрение.

Посмотреть на шедевр можно в Музее латиноамериканского искусства в Буэнос-Айресе MALBA.

Основатель музея заплатил за работу, которая называется "Диего и я", почти 35 миллионов долларов на аукционе в Нью-Йорке в ноябре 2021 года.

"Я знал о существовании этой картины 40 лет, но никогда не видел ее воочию, хотя изображение есть во многих книгах по искусству. Когда выяснилось, что она будет выставлена на продажу, меня просто затрясло. Но стоимость... порой сталкиваешься с такими работами, которые оставляют почти без денег", - признался основатель музея MALBA Эдуардо Константини, бизнесмен и коллекционер.

Написанная в 1949 году картина посвящена самой большой любви в жизни Фриды - ее мужу Диего Ривере. Он изображен на автопортрете в виде третьего глаза на лбу художницы. Работа была написана во время романа Риверы с близкой подругой Фриды - актрисой Марией Феликс.

На выставке "Третье око" в MALBA будут представлены также произведения других известных художников Латинской Америки.