Впервые за 5 лет КНДР запустила ракету над Японией

Впервые за 5 лет КНДР запустила ракету над ЯпониейКомментарии
Впервые за 5 лет Северная Корея запустила баллистическую ракету над территорией Японии.
Вынудив власти объявить о временной эвакуации жителей северо-восточных регионов и приостановить движение поездов.
Выпущенная КНДР во вторник ракетf пролетела над северной префектурой Аомори и упала вне исключительной экономической зоны Японии в Тихом океане.
Как заявляет Токио, речь идет, скорее всего, о межконтинентальной баллистической ракете типа "Хвасон-12". Ее полет, оцениваемый в 4 500 километров, стал самым продолжительным за все время проводимых Пхеньяном испытаний.
Южная Корея также осудила действия соседа и расценила их как провокацию.
Самый дальний запуск межконтинентальной ракеты Северной Кореи датируется 2017 годом. Тогда она пролетела расстояние в 3700 км.
В предыдущий раз КНДР запускала подобную ракету 30 января этого года. Но, если тогда она полетела по завышенной траектории, то теперь проследовала по обычной — под углом в 30-45 градусов.