КНДР провела ракетные испытания

Северная Корея провела очередные ракетные испытания. В среду с восточного побережья страны был осуществлён запуск трёх баллистических ракет. Пролетев от 300 и 750 км, они упали в Японском море.

Всего за несколько часов до того Джо Байден завершил азиатское турне, в ходе которого подтвердил приверженность политике сдерживания КНДР и обязательство США защищать союзников перед лицом ядерной угрозы.

Кан Ин Сун, пресс-секретарь президента Южной Кореи:

"Последовательные запуски Северной Кореей межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет малой дальности сегодня - это незаконные действия, которые прямо нарушают резолюции Совбеза ООН и являются серьёзной провокацией, угрожающей миру на Корейском полуострове и международному сообществу. Наше правительство решительно это осуждает".

С аналогичным заявлением выступили Вашингтон и Токио, призвав Пхеньян "вернуться на путь диалога".

Нобуо Киси, министр обороны Японии:

"Эти ракетные пуски, осуществленные сразу же после саммитов Япония-США, США-Южная Корея и встреч на высшем уровне представителей четырех стран - Японии, Соединенных Штатов, Австралии и Индии - это очевидная провокация, что абсолютно недопустимо".

Ранее в Токио представители стран QUAD - Четырёхстороннего диалога по безопасности - обсудили вопросы экономики и растущего влияния Китая, конфликт в Украине и северокорейскую ядерную программу.

США утверждают, что КНДР впервые за последние годы готовится провести испытания ядерного оружия.

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