Рекордное падение британского фунта

Азиатские акции упали, и британский фунт продолжил снижение в понедельник, отражая пессимизм по поводу успешности усилий мировых центральных банков, предпринимаемых для обуздания инфляции. Инвесторы в Азии делают свой выбор в пользу более сильного доллара и других валют.

Фунт рано утром в понедельник продавался за 1,035 доллара, упав до самого низкого уровня с начала 70-х годов. Ослабли по отношению к доллару и другие валюты, так как Федеральная резервная система повысила процентные ставки для борьбы с инфляцией. Евро достиг нового 20-летнего минимума по отношению к доллару на утренних торгах в Азии.

Фунт стерлингов также упал на 3,7% по отношению к европейской единой валюте - в понедельник он торговался в пределах 1, 078 евро. Это самый низкий уровень с сентября 2020 года.

Снижение по отношению к евро показало, что недавнее падение фунта отражает не только усиление доллара, но и беспокойство об экономике Великобритании. Объявленный в пятницу план премьер-министра Лиз Трасс по снижению налогов вызвал опасения о том, что увеличение государственных заимствований усугубит кризис стоимости жизни в стране.