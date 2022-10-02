"Женщины, жизнь и свобода": акции в поддержку женщин Ирана

Десятки человек убиты в Иране с тех пор, как вспыхнуло протестное движение после смерти 22-летней курдской девушки Махсы Амини. Она скончалась после ареста полицией нравов за, как утверждалось, неподобающее ношение исламского головного платка. В иранских городах продолжаются митинги и демонстрации, участники которых выступают против жёстких законов режима аятолл и произвола следящей за их соблюдением полиции нравов.

Акции солидарности с протестующими в Иране проходят по всему миру. В первых рядах - иранцы, проживающие за рубежом и возмущённые происходящим на родине. В Париже в воскресенье тысячи людей вышли на демонстрацию в поддержку прав иранских женщин.

Митинг солидарности с протестующими в Иране состоялся и в Нью-Йорке. Его участники прошли затем маршем от 14-й улицы до парка Вашингтон-сквер на Манхэттене.

В Бейруте демонстранты собрались перед Национальным музеем. Ливанские женщины развернули большой транспарант, на котором на курдском, арабском и персидском языках был написан лозунг зародившегося после смерти Махсы Амини протестного движения: "Женщины, жизнь и свобода".