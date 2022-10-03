Высший руководитель Ирана обвинил в организации протестов США

Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи в понедельник впервые прокомментировал масштабные протесты, не прекращающиеся в стране более двух недель. Он обвинил в организации демонстраций США и Израиль и назвал поведение тех, кто срывает хиджабы и поджигает мечети и машины полиции, "ненормальным".

"Кто это планировал? Очевидно, что Америка — лживый, узурпаторский, сионистский режим вместе с проплаченными им агентами, с помощью нескольких предателей-иранцев за границей", — заявил аятолла Али Хаменеи.

Крупнейшую за последние годы волну протестов в Иране вызвала смерть 22-летней Махсы Амини, которая, по мнению иранской полиции нравов, неправильно надела хиджаб. Из манифестаций в защиту прав женщин протесты быстро переросли в требования свергнуть режим, установленный в ходе Исламской революции 1979 года. По данным местного телевидения, в результате выступлений погиб как минимум 41 человек, еще 1500 иранцев были арестованы.