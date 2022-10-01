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мир

Мир отмечает Международный день кофе

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 Euronews
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Фестиваль кофе
Фестиваль кофе   -   Авторское право  MOHAMMED HUWAIS/AFP or licensors

Это значимый праздник для Бразилии крупнейшего производителя кофе на планете. Колумбия , так же страна бодрящего напитка, известная высококачественными мягкими сортами кофе арабика. Экспорт кофе - одна из главных статей экспорта. Фабио Санчес выращивает кофейные кусты.

Фабио Санчес, фермер: "Колумбийский кофе имеет множество характеристик. В этих зернах есть и винные, и цитрусовые нотки".

В рамках Международного дня кофе в кенийском городе Ньери столице Центральной провинции, фермеры рассказали о процессе выращивания кофейных деревьев, сборе урожая. В Кении, по некоторым оценкам в кофейной промышленности заняты около шести миллионов человек.

В столице Йемена Сане Фестиваль кофе, организованный в поддержку этой индустрии, длится три дня. Посетителям представляют различные виды напитка и способы его подачи.

В Индонезии с ее подходящими для кофейных плантаций климатическими и географическими условиями выращивают кофе с конца 17 века. Из экспорта примерно четверть приходится на бобы арабики; остальное - робуста.