Мир отмечает Международный день кофе

Это значимый праздник для Бразилии крупнейшего производителя кофе на планете. Колумбия , так же страна бодрящего напитка, известная высококачественными мягкими сортами кофе арабика. Экспорт кофе - одна из главных статей экспорта. Фабио Санчес выращивает кофейные кусты.

Фабио Санчес, фермер: "Колумбийский кофе имеет множество характеристик. В этих зернах есть и винные, и цитрусовые нотки".

В рамках Международного дня кофе в кенийском городе Ньери столице Центральной провинции, фермеры рассказали о процессе выращивания кофейных деревьев, сборе урожая. В Кении, по некоторым оценкам в кофейной промышленности заняты около шести миллионов человек.

В столице Йемена Сане Фестиваль кофе, организованный в поддержку этой индустрии, длится три дня. Посетителям представляют различные виды напитка и способы его подачи.

В Индонезии с ее подходящими для кофейных плантаций климатическими и географическими условиями выращивают кофе с конца 17 века. Из экспорта примерно четверть приходится на бобы арабики; остальное - робуста.