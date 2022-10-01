Акции солидарности с протестующими в Иране

По всему миру проходят митинги и демонстрации в знак солидарности с движением протеста в Иране. Оно было вызвано смертью 22-летней курдской девушки Махсы Амини после её ареста полицией нравов.

По словам организаторов, акции протеста с участием иранской диаспоры прошли в субботу более чем в 150 городах планеты, от Токио до Сан-Франциско, от Сантьяго до Лондона.

Вот уже две недели как в Иране выходят на улицы тысячи людей. Махса Амини была задержана в Тегеране за то, что якобы неподобающим образом носила обязательный исламский платок - хиджаб.

Демонстранты в итальянской столице несли её фотографии и плакаты с лозунгом курдских феминисток: "Женщины, жизнь, свобода".

Говорят демонстранты:

"С этим режимом невозможно добиться соблюдения прав человека, вот и всё. Настало время всем нам задуматься над тем, как изменить это 43-летнее положение вещей, как избавиться от угнетения".

"Нам больше не нужно это правительство, нам больше не нужны аятоллы".

Иранские власти, которые отрицают какую-либо причастность полиции к смерти Амини, арестовали сотни демонстрантов, назвав их "бунтовщиками". Во многих университетах Ирана прошли акции с требованиями освободить студентов, арестованных за участие в протестах, начавшихся после гибели Амини.