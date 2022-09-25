Протесты иранцев в европейских столицах

Иранцы, живущие в европейских странах, выходят на демонстрации солидарности со своими соотечественниками. Они возмущены подавлением акций протеста в Иране. Они начались после гибели Махсы Амини, задержанной полицией нравов.

В Париже манифестанты скандировали лозунги против верховного лидера Ирана.

Махбубех Моради, активист, Франция: "Сегодня речь идет не только о Махсе, но и о том, чтобы продемонстрировать миру нашу 43-летнюю ненависть к Исламской Республике. Вот почему мы здесь сегодня. То, что мы видим в Иране, такие мощные демонстрации, это, если можно так сказать, свидетельство происходящей революции".

В столице Швеции Стокгольме у здания парламента собрались порядка двухсот манифестантов. Ройя, которая учится в Швеции на инженера, объясняет, почему она вышла на демонстрацию.

Ройа Абди, студентка: "Мы выкрикиваем лозунги и пытаемся достучаться до политиков в Швеции и других странах. Это единственное, что мы можем сделать здесь. Мне так грустно, что я не могу быть со своими сестрами и братьями в Иране, которые противостоят диктатуре уже более девяти дней и просто продолжают сражаться".

О смерти 22-летней Махсы Амини стало известно 16 сентября. Девушку арестовали в Тегеране из-за претензий полиции нравов к тому, как был завязан религиозный платок. Власти утверждают, что Амини скончалась от сердечного приступа. Близкие считают, что Махса умерла от побоев. За время протестов в Иране против притеснения женщин были убиты более 35 человек и сотни арестованы.