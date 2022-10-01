Протесты и беспорядки в Иране

В Иране на фоне протестов совершено нападение на полицейский участок города Захедан. Убиты 19 человек. В их числе полковник Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Протесты в стране начались 16 сентября после похорон 22-летней Махсы Амини. За это время были арестованы более 1200 человек. Задержаны также 9 иностранцев, которых обвиняют в причастности к демонстрациям.

Махса Амини была арестована в Тегеране из-за претензий полиции нравов к тому, как был повязан религиозный платок. Власти утверждают, что Амини скончалась от сердечного приступа. Близкие считают, что она умерла от побоев.