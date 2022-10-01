Протесты в Лондоне: "Облагайте налогом богатых!"

Сотни демонстрантов собрались перед железнодорожной станцией Кингс-Кросс в Лондоне, протестуя против растущей стоимости жизни. Они держали плакаты и транспаранты с надписями: "Облагайте налогом богатых, не нападайте на бедных", "Поддержите забастовки" и "Нам всем нужно повышение зарплаты".

Участники акции, которую поддержали многие неправительственные организации и профсоюзы, подвергли жёсткой критике экономическую политику правящей Консервативной партии. "С нас хватит!" - скандировали собравшиеся.

Давление на нового британского премьер-министра Лиз Трасс усиливается. Менее чем через четыре недели после вступления в должность и всего через неделю после обнародования мини-бюджета, снижающего налоги для самых богатых в условиях кризиса стоимости жизни, более 50% опрошенных британцев заявили, что ей следует уйти.

Летом Трасс победила бывшего министра финансов Риши Сунака в борьбе за лидерство, пообещав немедленное снижение налогов и сосредоточив внимание на стимулировании экономического роста, несмотря на прогнозы рецессии в Великобритании.

Но когда новый канцлер казначейства Квази Квартенг на прошлой неделе обнародовал планы по сокращению налогов, оказалось, что они пошли дальше, чем многие ожидали, отменив максимальную ставку подоходного налога и сняв ограничение на банковские бонусы. Это вызвало нестабильность на рынках и привело к падению фунта стерлингов.

Трасс признала, что объявление её финансового плана по стимулированию роста "вызвало сбои в национальной экономике", настаивая на том, что были предприняты "решительные действия для контроля над финансами страны".

Великобритания ещё не находится в рецессии, как показали пересмотренные данные в пятницу. И это говорит в пользу премьер-министра Лиз Трасс, но экономика страны всё ещё может столкнуться со спадом из-за резкого роста процентных ставок.