Новым лидером Консервативной партии и премьер-министром Великобритании стала Лиз Трасс

Новым премьер-министром Великобритании и лидером Консервативной партии стала Лиз Трасс.

За кандидатуру 47-летней Трасс отдали голоса 81 326 членов Консервативной партии. Ее оппонент, 42-летний экс-министр финансов Риши Сунак, набрал 60 399 голосов.

В качестве лидера правящей партии Трасс уже 6 сентября сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра и назначит новый состав правительства.

Во время предвыборной кампании Лиз Трасс пообещала увеличить расходы на оборону и уменьшить налоги, а уже на первой неделе работы на посту премьера — представить план по борьбе с ростом цен на электричество. По данным британских СМИ, Трасс уже обсуждала их возможную заморозку с крупнейшими британскими энергетическими компаниями.

Политика Лондона в отношении Москвы, по всей вероятности, при Трасс не изменится. В качестве министра иностранных дел она был одним из самых заметных оппонентов России. В одном из публичных выступлений Трасс сказала: "Если не остановить Путина в Украине, под угрозой окажутся другие государства: страны Балтии, Польша, Молдова - и это может закончиться конфликтом с НАТО".

Трасс пообещала, что Британия примет активное участие в послевоенном восстановлении Украины, а президент Владимир Зеленский будет первым иностранным лидером, которому она позвонит после того, как станет премьер-министром.

Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля, но исполнял обязанности главы правительства до выборов. Объявляя в июле об отставке, Джонсон отметил, что это было желание парламентской фракции Консервативной партии, и ему лично не хотелось бы уходить "с лучшей работы в мире". Джонсон заявил, что гордится тем, чего удалось добиться его правительству, и поблагодарил британцев за оказанное доверие.