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мир

Северная Корея подтвердила, что испытала баллистическую ракету

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 Yulia Gritsay
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Испытания баллистической ракеты в Северной Корее 19 октября 2021
Испытания баллистической ракеты в Северной Корее 19 октября 2021   -   Авторское право  Korean Central News Agency/Korea News Service via AP
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Северная Корея подтвердила, что провела испытания новой баллистической ракеты, которую военные запустили с подводной лодки. Накануне о её запуске заявили в соседней Южной Корее. Ракетные испытания прямо нарушают международные резолюции, запрещающие Пхеньяну тестировать ядерное оружие и баллистические ракеты. Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание.