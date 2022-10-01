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мир

Не менее 35 человек погибли в результате теракта в Кабуле

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 Андрей Позняков
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Личные вещи жертв теракта в шиитском учебном центре в Кабуле
Личные вещи жертв теракта в шиитском учебном центре в Кабуле   -   Авторское право  AP Photo/Ebrahim Noroozi

До 35 выросло число жертв теракта в шиитском образовательном центре в Кабуле, более 80 человек получили ранения. Согласно последним данным, смертник прошёл на территорию комплекса, открыл огонь по группе студентов, а затем подорвал себя.

Все или почти все убитые и раненые – девушки. В нападении подозревают группировку «Исламское государство», но она до сих пор не взяла на себя ответственность за теракт.