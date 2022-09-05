МИД РФ: 2 сотрудника посольства погибли в результате взрыва в Кабуле

МИД РФ: 2 сотрудника российского посольства погибли в результате взрыва, который устроил террорист-смертник перед посольством России в Кабуле.

Афганские власти сообщают о 8 погибших, из них двое - сотрудники посольства. Как сообщалось ранее, дипломат российской миссии в Кабуле (предположительно второй секретарь посольства) вышел, чтобы зачитать список ожидавших в очереди на визу. Среди собравшихся были студенты и афганцы с российскими визами.

Взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник. Сначало афганские источники сообщили о 20 погибших.