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МИД РФ: 2 сотрудника посольства погибли в результате взрыва в Кабуле

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 Euronews
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Подъезд к российскому посольству в Кабуле
Подъезд к российскому посольству в Кабуле   -   Авторское право  WAKIL KOHSAR/AFP or licensors

МИД РФ: 2 сотрудника российского посольства погибли в результате взрыва, который устроил террорист-смертник перед посольством России в Кабуле.

Афганские власти сообщают о 8 погибших, из них двое - сотрудники посольства. Как сообщалось ранее, дипломат российской миссии в Кабуле (предположительно второй секретарь посольства) вышел, чтобы зачитать список ожидавших в очереди на визу. Среди собравшихся были студенты и афганцы с российскими визами.

Взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник. Сначало афганские источники сообщили о 20 погибших.