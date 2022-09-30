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мир

Кабул: взрыв в образовательном центре

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 Кнарик Хачатрян
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Улица Кабула после взрыва в образовательном центре
Улица Кабула после взрыва в образовательном центре   -   Авторское право  Ebrahim Noroozi/Associated Press

По меньшей мере 19 человек погибли в Кабуле в результате теракта, который, по всей видимости, был совершён смертником в образовательном центре для шиитов в Кабуле. Десятки были ранены в результате взрыва и доставлены в больницы и поликлиники по всему городу. Представитель движения "Талибан" заявил, что взрыв произошел в районе Дашти Барчи, населённом в основном представителями шиитского меньшинства Афганистана.

Жертвы - в основном юноши и девушки, окончившие среднюю школу. Они посещали образовательный центр, чтобы подготовиться к вступительным экзаменам в университет. 

Ответственность пока никто на себя не взял. Так называемая группировка "Исламское государство" - главный соперник талибов в стране - в прошлом преследовала шиитское меньшинство.