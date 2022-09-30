Заявление главы НАТО Столтенберга в ответ на призыв Зеленского

Выступая в телеобращении после заявления Владимира Путина об аннексии восточных областей Украины, президент Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза.

Де-факто cегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. В ускоренном порядке", - заявил Зеленский в обращении по итогам состоявшегося в пятницу заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. После чего глава государства подписал заявку.

Выступая в Брюсселе Генсек НАТО выразил всестороннюю поддержку Киеву и пояснил, что НАТО будет и впредь поддерживать действия правительства Зеленского. Но в ответ на вопрос журналиста о просьбе президента Украины о скорейшем принятии страны в НАТО Столтенберг напомнил, что для этого необходимо согласие всех членов НАТО.

Реагируя на риторику российского руководства о возможном применении ядерного оружия, глава альянса ещё раз подчеркнул, что все члены НАТО готовы оказывать Украине всестороннюю поддержку для сопротивления российской агрессии. Столтенберг также признал безоговорочное право Украины на возвращение оккупированных и аннексированных территорий.

Между тем, заявку Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке уже поддержало правительство Канады.