Испания поодержала вступление в НАТО Финляндии и Швеции

Испания поддерживает членство Финляндии и Швеции в НАТО. Сенат страны во вторник ратифицировал их вступление в альянс, в результате чего две скандинавские страны на один шаг продвинулись в процедуре.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО после вторжения России в Украину, отметив, что опасаются за свою безпасность. Ранее вступление этих стран в НАИТО одобрила и нижняя палата испанского парламента.