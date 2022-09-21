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Испания

Испания поодержала вступление в НАТО Финляндии и Швеции

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 Кнарик Хачатрян
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Электронное табло итогов голосовани в сенате Испании
Электронное табло итогов голосовани в сенате Испании   -   Авторское право  Fotograma EBU

Испания поддерживает членство Финляндии и Швеции в НАТО. Сенат страны во вторник ратифицировал их вступление в альянс, в результате чего две скандинавские страны на один шаг продвинулись в процедуре. 

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО после вторжения России в Украину, отметив, что опасаются за свою безпасность. Ранее вступление этих стран в НАИТО одобрила и нижняя палата испанского парламента.